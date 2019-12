Monting Teslić najbolji u Boriku

Znatno izmijenjena šampionska ekipa odbranila je trofej u Banjaluci. Ekipi Monting Teslić pripala je nagrada od 20.000 maraka, najveća do sada. Ekipa sastavljena od reprezentativaca Srbije koji su pojačani domaćim igračim savladala je u finalu Kort markete 3:0. Vukadinović je postigao dva pogotka, a Kocić jedan za pobjedu u finalu.

- Ove godine turnir je bio na visokom nivou i što se tiče organizacije, a isto tako i kvaliteta ekipe. Uvijek zadovoljstvo igrati ovdje - rekao je golman pobjedničke ekipe Darko Milanović.

Pohvalno o turniru govorio je Slobodan Rajčević.

- Bilo je super. Dokazali smo da imamo najveći kvalitet u ovom trenutku. Čestitam i ostalim ekipama. Primjetno je da turnir napreduje - rekao je Rajčević.

U konkurenciji veterana preko 35 godina pobjedu je odnijela ekipa Bojan Milošević Borac 83. Momci koji su bili saigrači prerano preminulog golmana Borca, u finalu su pobijedili ekiput Autokomerc 6:2. Simpatije su pobrali najmlađi. U konkurenciji do 12 godine, Ski klub RIS je u sjajnoj utakmici savladao Borac 5:4. Za igrače do 14 godina najbolja je bila ekipa Pekara Bakal, a kod onih starijih slavio je Sport tim. Elektro obnova je najbolji tim na turniru veterana 50 plus.

Tribine dvorane Borik bile su ispunjene do posljednjeg mjesta, a atmosfera zaista usijana. To je svakako izmamimo osmijeh zadovoljstva na lica organizatora.

- Borik se vratio. Svi smo zadovoljni, vjerujem da je i publika. Vidjeli smo kvalitetne ekipe i pun Borik. Ovaj turnir je bio najbolji u regionu, potrduićemo se da tako ostane - rekao je direktor JUSC Borik Nenad Talić.

I gradonačelnik Banjaluke Igor Radojičić ističe da je zaodovljan.

- Cilj nam je bio da dignemo turnir sa više učesnika i većom posjetom. Mislim da smo uspjeli, ovo je godina u kojoj je napravljen iskorak. Ciljevi su postignuti, vjerujem da je i publika zadovoljna - rekao je Radojičić.

Tako je 44. izdanje Borika nadmašilo očekivanja javnosti koja uglas poručuje da odavno turnir nije bio na ovom nivou.