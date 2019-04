Monte Karlo: Đoković se "provukao" protiv Kolšrajbera

Novak Đoković uspio je da se plasira u treće kolo Mastersa u Monte Karlu pobjedom nad Filipom Kolšrajberom u tri seta.

U trećem kolu Đoković će igrati protiv boljeg iz duela između Argentinca Dijega Švarcmana i Amerikanca Tejlora Frica.

Đoković je došao do pobjede poslije ogromne borbe i veoma čudnog meča, poslije dva časa i 37 minuta igre – 6:3, 4:6, 6:4.

Ovom pobjedom srpski teniser je došao do osvete protiv Kolšrajbera, koji ga je pobijedio u uvodnom dijelu nedavno završenog Indijan Velsa.

Ovo je bio prvi meč na šljaci ove sezone za Novaka, a to se jasno videlo u prvom setu.

Prvi jeste došao do brejk lopti, ali ih nije iskoristio i odmah zatim je priprijetio Nijemac. Prilikom brejk šanse na 2:2 Kolšrajber je imao vjerovatno najbolju priliku u karijeri tokom neke od brejk lopti, ali je uspio da lopticu pošalje u aut, a Novak zatim i da osvoji gem.

Kolšrajber je opet uspio da dođe do brejk prilika, i na 3:3, ali opet nije uspio da dođe do najbitnijeg, do brejka.

To je iskoristio Novak, uhvatio mali pad u igri rivala i napravio brejk u narednom gemu. Poveo je sa 5:3, a onda perfektnim servisom osvojio i prvi set.

U drugom setu počelo je dobro za Novaka. Imao je dvije loptice za oduzimanje servisa rivala, ali ih nije iskoristio. Taj momenat prouzrokovao je nešto što vjerovatno nikada nije viđeno u mečevima Novaka Đokovića. U narednih osam (8!) gemova viđen je brejk...

Kolšrajber je bio taj koji je prednost pravio oduzimanjem servisa, a Novak nije uspijevao da prekine seriju. Drugi set završen je kada je Novak izuzetno lošim udarcima poklonio novi servis gem rivalu, ali je početkom trećeg seta Filip uzvratio istom mjerom.

U jednom trenutku Novak je riješio da izbaci bijes iz sebe onako kako je "preporučeno" – nekoliko puta je udario reketom o šljaku i razbio svoje tenisko oružje.

Tri spasene brejk šanse bilo je ono što je moralo da se desi da bi se prekinula serija od osam brejkova zaredom, kada je Nole poveo sa 2:0 u trećem setu. Iako servisi nisu bili ništa bolji nego u prethodnom periodu oba tenisera su značajno lakše dolazila do svojih servis gemova.

Prvu meč loptu vidjeli smo nedugo nakon što je prvi "reket" svijeta uspio da se "posvađa" sa publikom u Monte Karlu. Fenomenalnom bekhend paralelom došao je do prilike, ali ju je Kolšrajber neutralisao fenomenalnim drop šotom.

Ipak, Đoković je imao priliku da dođe do pobjede svojim servis gemom.

Kako je bilo i očekivano, ni to nije došlo olako i bez nove drame. Bilo je 40:15, Kolšrajber je praktično bio u autu, ali se došlo do izjednačenja. Na sreću, nekoliko poena kasnije, Novak je "deganžirao" lopticu van terena, vidno zadovoljan što je došao do ove teške pobjede i meča koji bi svi trebalo da zaborave što je prije moguće.