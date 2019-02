Monika Seleš: Đoković tek kreće ka istoriji

Nekada najbolja teniserka na planeti Monika Seleš izjavila je da je igra Novaka Đokovića u Melburnu bila kao san i da on tek kreće u pohod na istoriju.

"Novak je u "prajmu", kako mi to u Americi volimo da kažemo. Fizički i mentalno je na vrhuncu i mislim da na tom nivou ima još sigurno pet godina, ako hoće da trenira i zadrži fokus kakav ima sada. Tek sada kreće ka istoriji. Ako ovako nastavi ništa nije nemoguće. On čini tenis lakim, a on to nije. Vjerujte mi, znam", rekla je Selešova u Monte Karlu uoči ceremonije "Laureus" nagrade.

Pored Đokovića, nominovani za ovogodišnji "Laureus" su još Kilijan Mbape, Luka Modrić, Lebron Džejms, Luis Hamilton i Eliud Kipčoge.