Moguće novo odlaganje duela Srbije i Norveške

Nakon što su dueli baraža Lige nacija, među kojima i meč Srbije i Norveške, pomjerani nekoliko puta čini se da bi to ponovo moglo da se dogodi.

Prema trenutnom planu mečevi bi trebalo da budu odigrani u septembru, ali potpredsjednik FIFA, Viktor Montaljani, ostavlja mogućnost da to ne bude tako.

"U ovom trenutku nacionalni šampionati su prioritet. Septembar još uvijek stoji kao termin za nacionalne timove, ali usudiću se da kažem, prema onome kako se razvija situacija na terenu, da je moguće novo odlaganje. Ako dobijemo zeleno svjetlo za igranje utakmica sumnjam da će to biti sa navijačima, jednostavno to ne mogu da zamislim. Bio bi to preveliki rizik. Siguran sam da će to biti postepen proces, baš kao i u ostalim društvenim segmentima",rekao je Montaljani.