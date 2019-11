Modrić: Najviše su me tukli u Trebinju, pa u Banjaluci i Zenici

Fudbaler Reala i osvajač Zlatne lopte za 2018. godinu u autobiografiji pod nazivom “Moja igra” prisjetio se igranja u Premijer ligi BIH.

Reprezentativac Hrvatske kao osamnaestogodišnjak nosio je dres mostarskog Zrinjskog u sezoni 2003/04. i već tada je bilo jasno da se radi o svjetskoj klasi.

"Kada sam počeo trenirati, u pogledima klupskih stručnjaka, ali i s tribina, dobio sam pitanje koje me je pratilo cijelu moju karijeru: Pa gdje će ovaj mali mršavi igrati Premijer ligu. Već sam bio imun na te sumnje, pa me ni ove s početka mostarske epizode nisu brinule. Istina je da sam se prvi put morao odmjeravati u seniorskom fudbalu, i to vrlo agresivno, ali bio sam spreman", piše Modrić u svojoj knjizi.

On je priznao da ga protivnici nisu pazili i otkrio gdje je dobijao najviše “batina”.

"Premijer liga bila je dosta gruba, a pogotovo je teško bilo igrati u gostima. Najgore je bilo u Trebinju, a za nijansu manje u Banjaluci i Zenici. Sudije jednostavno nisu štitili gostujuće igrače. Dobio sam poprilične batine po nogama. Recimo, u Trebinju su stradali moji najdraži kostobrani, s Ronaldovim likom, koje sam pazio i ljubomorno čuvao. Neki frajer ušao mi je đonom na nogu i metalnim čepovima kopačke probio rupu u plastičnom kostobranu! Ronaldo me spasio od teže povrede", otkrio je Modrić.