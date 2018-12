Modrić dobio pozamašan bonus za Zlatnu loptu

NIKE, jedan od Modrićevih sponzora, u njegovu čast je dizajnirao posebne kopačke Golden Touch Mercurial 360, a sada je otkriveno i da će kapiten hrvatske reprezentacije dobiti novčani bonus, piše "Index.hr".

Prema ranije dogovorenom sponzorskom ugovoru moraju Modriću za Zlatnu loptu isplatiti 800 hiljada evra, javlja "El Confidencial".

Zarada bi trebalo da bude i veća jer NIKE je Modrićev najveći, ali ne i jedini sponzor.

Ranije je Modrić osvojio nagrade za najboljeg igrača Svjetskog klupskog prvenstva, Svjetskog prvenstva te najboljeg fudbalera u izborima FIFA i UEFA.

Nike drop two special edition boots as Luka Modric and Kylian Mbappe pick up awards at this years #ballondor event.

The detailing is unreal. pic.twitter.com/yV7cPOEC1z

— LUKE (@luke16taylor) December 4, 2018