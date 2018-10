Mnogobrojni mališani dočekali srpsku atletičarku

Aplauz se prolomio Gradskim stadionom u Banjaluci u trenutku kada je Ivana Španović kročila na atletsku stazu.

Brojni mališani dočekali si najbolju srpsku atletičarku sa porukama dobrodošlice ne skrivajući zadovoljstvo što će iz prve ruke saznati kako je to biti u društvu najboljih sportista planeta. Ivana Španović, otkrila im je recept za uspjeh dok je u ruci držala svoju bronzanu medalju sa minulih Olimpijskih igara.

"Ne postoje preveliki snovi i sve je dostižno, ako radite ono što volite i ako ste okruženi ljudima koji vjeruju u vaše snove poput vas. Jedini način da uspijete u tome je da naporno radite, da se trudite i da učinite sve što je u vašoj moći da dođete do svog cilja. Čak i ako ne dođete do toga, treba da budete ponosni na što ste dali sve od sebe da do tog cilja dođete", istakla je Ivana Španović, atletičarka.

U svaku medalju koju sam osvojila utakana je podrška mojih najbližih i bez njih ništa ne bih mogla da uradim, ne krije Ivana Španović, da su joj porodica, trener Goran Obradović i prijatelji onaj pravi vjetar u leđa za svaki skok. Ivana za ATV kaže da joj motiva ne manjka, i da joj je cilj da u Tokiju pozlati bronzu iz Rija.

"Mislim da ću već tada biti na vrhuncu. Osjećam da sam već sada na tom nivou da uvijek mogu da skačem velike daljine, a sa druge strane osjećam da imam psihičku snagu da u momentima kada je najpotrebnije ja budem najbolja. Vjerujem da ću to iskoristiti u Tokiju, i da ću uz malo sreće i bez broja na leđima pozlatiti bronzu iz Rija", istakla je Ivana Španović.



Jedna od etapa na Ivaninom putu do Tokija, mogla bi da bude i Banjaluka. U istoimenom Atletskom klubu kažu da će učiniti sve što je u njihovoj moći da najbolja srpska atletičarka nastupi u najvećem gradu Srpske. Podrška ovoj ideji stiže i od resornog ministarstva.

"Mi ćemo pokušati da izvršimo pritisak da se poboljša infrastruktura i da Ivana može doći da skače. To je naša ideja. Ivana može turistički da dođe kad god hoće, ali mi želimo da organizujemo jedan atletski miting ili da se "prihvatimo" organizacije Balkanskog prvenstva i da ona dođe da skače u Banjaluci", istakla je Radislavka Račić, AK Banjaluka.



"Mi ćemo se potruditi da joj budemo dobri domaćini i da iz Banjaluke ponese dobre utiske. Ja se nadam da će, sljedeći put kada Ivana bude dolazila, tribine biti pune i da će ona da skače. To je svima nama želja", istakao je Dragan Jaćimović, pomoćnik ministra porodice, omladine i sporta u Vladi Republike Srpske.

Želja je to i brojnih mališana koji su za tili čas okružili Ivanu Španović, sa željom za uspomenu na zajedničko druženje. Ivana je u Banjaluku stigla na poziv predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika a za sutra je zakazan i svečani prijem za srpsku atletičarku u Kabinetu predsjednika Republike Srpske.