MMA ima sve vise pristalica na našim prostorima

MMA je borilački sport u kojem se za pobjedu nad protivnikom koristi kombinacija velike većine borilačkih disciplina. Svaka borba i runda počinju na nogama, te se u takvoj borbi najčešće koriste tehnike boksa, kik boksa ili tajlandskog boksa.



Zahtjeva spremnost i brzinu. Naša ekipa je posjetila jedan banjalučki klub koji se bavi ovom vrstom sporta. Trener Nemanja Milaković kaže da je naporan psihički koliko i fizički. Mnogi ga smatraju najtežim sportom na svijetu, a svakim danom sve više je zaljubljenika u MMA.

"Kod nas trenutno raste svakim danom, sve više i više. Trenutno zaostajemo još može se reći za zemljama regije i Evrope, ali idemo svakim danom sve više i više rastemo. Mogu da treniraju djeca od pet godina do odraslih ljudi do 75, nemamo neke godina, tih ograničenja, tu trenira ko ima želju i potrebu za tim. Nemamo sada da kažemo neke granice starosne. Možete kao djevojčica, kao dječak, kao čovjek, kao žena, šta god želite, možete doći kad god poželite", kaže Nemanja Milaković, trener MMA akademije "Underdogs".

Čuli ste, nema ograničenja u godinama. Za ovaj sport je potrebna samo želja, a tehnike ćete naučiti. Na akademiji "Underdogs" treniraju klinci, odrasli, ali i djevojke i žene.

Mežu MMA družinom je i Sara Roljić. U svijet tog sporta ušla je nedavno i kaže pronašla se. Voli da trenira, zalaže se dosta i priznaje, muškarci je se pomalo i plaše. A mi kažemo da nije ni čudo, bar po onome što je objektiv naše kamere snimio. Sara dodaje, da ovaj sport je samo vid rekreacije i da borba ostaje samo u sali.

"Čitav život se bavim sportom i onda jednostavno volim to fizičko nadmetanje i mislim da je MMA prava stvar za to, tako da eto. Koliko dugo MMA treniraš? Počela sam da treniram prije neka tri, četiri mjeseca, krenula sam nekih mjesec dana, zatim me nešto sprječilo, opet sam se vratila i evo prija mi jednostavno ovdje atmosfera, trening i sve što ide uz to", rekla je Sara Roljić.

Još uvijek vladaju predrasude kada je MMA u pitanju. Oni koji ga treniraju, naglašavaju da je to sport kao i svaki drugi. Da bi bili uspješni, potrebno je mnogo odricanja, treninga, ali i fizičke i psihičke snage.