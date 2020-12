MMA borac Vaso Bakočević za ATV: Lud sam bez borbe, Kroata je moja žrtva za Pulu

Pobjedom u Poljskoj u boksu golim šakama (bare knuckle) Vaso Bakočević na najbolji mogući način vratio se u ring poslije duže pauze prouzrokovane pandemijom virusa korona. Nokautom je pobijedio Dairuća Rutkijeviča i odmah je istakao da je ovaj sport njegova nova ljubav.



Gostujući u ATV jutru potvrdio je da će u narednom periodu prednost dobijati mečevi u bare knuckle-u.

"Plašio sam se da će mi se ovo svidjeti i tako je i bilo. Sada nema stajanja, ponude stižu i pregovaram sa najjačom bare knuckle organizacijom na svijetu. Opet su me zvali, žele što prije da me dovedu", rekao je Bakočević.

Još uvijek je sve otvoreno, pregovara sa nekoliko boraca. Odavno postoje repovi između njega i Normana Parka, a sada je atraktivan i Pol Dejli.

"Javilo se mnogo ozbiljnih boraca, tu je Dejli, njega svi znaju, pobijedio je Masvidala. Ipak, on je mnogo veći i teško da može on da se spusti na 77kg. S njim bih se radije borio u MMA, to je Belator i mogao bih da zaradim ogromne novce. Park hoće MMA, ja tuču golim šakama i nije mu svejedno", dodaje Vaso Bakočević.

Ističe da mu je pobjeda u Poljskoj mnogo značila ne samo zbog nekih prethodnih razočaranja, nego i zbog toga što je ove godine odradio samo taj jedan meč.

"Bez borbe sam lud čovjek. Korona nas je masakrirala, neke finansijski, neke psihički. Ova borba mi je upala kao sjekira u med", kaže popularni borac iz Crne Gore.

"Već dugo traje saga o meču sa Franciskom Barijom Kroatom, argentinskim borcem koji je član ATT Zagreb.

To traje toliko dugo da mi se smučilo. Od tog meča nemam ništa. Mogu samo da gledam da uzmem što više para. On je smiješan, prvi put je bio na velikoj sceni protiv, ajde da kažemo solidnog borca, izgubio je. Ja sam na KSW od četiri borbe, tri radio sa šampionima. Sada svim silama želi meč sa mnom, ali polako. Sada mi nije toliko zanimljiv", kazao je Bakočević.

Istakao je da u februaru očekuje naredni izazov.

"Plan je kao kada sam tek počeo, samo tuča. Moram da nadoknadim sve ovo. Imaću sigurno dva meča u bare knuckle, a priča se da će KSW doći u Hrvatsku u pulsku arenu. Tu imam žrtvu, Frančeska, sve je idealno za mene", zaključio je MMA borac Vaso Bakočević.