Mladost ubjedljiva protiv Sparsa

Pobjeda ekipe iz Zemuna nije bila upitna u nijednom trenutku meča. Prvu dionicu su dobili sa šest razlike, a na poluvrijeme otšili sa "+13".

I drugi dio je nastavljen u istom ritmu, a prednost je u jednom trenutku iznosila i 24 razlike.

THE END: @kkmladostzemun rolled over @OKKSpars in the Round 7 opener! #ABALiga2 pic.twitter.com/2JGkpJhveI

— ABA Liga 2 (@ABA_League2) January 22, 2021