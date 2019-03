Mladi španski teniser se srušio usred meča VIDEO

Devetnaestogodišnji Španac, koji je dobio specijalnu pozivnicu organizatora, nije uspio da završi duel protiv Miše Zvereva u prvom kolu.

Nakon dva sata i devet minuta igre usred poena samo se srušio na teren i ostao nepomičan da leži.

Kun je kolabirao poslije žestoke bitke. Tijelo mu se grčilo u velikim bolovima, a on je jecao bez snage da se pomjeri.

Prvi mu je u pomoć pritekao trener, a potom i zvaničnici turnira, a publika je gromoglasnim aplauzom ispratila izmučenog Kuna sa terena.

Mladi Španije 255. na ATP listi, a ovaj meč je morao predati kod rezultata 6:4, 5:7, 2:2.

Tennis can be a BRUTAL sport 😥

2hrs+ into his match with Mischa Zverev, Nicola Kuhn collapses with cramp... Get better soon, Nicola 🙏#MiamiOpen pic.twitter.com/2psBLAyTre

— Tennis TV (@TennisTV) March 20, 2019