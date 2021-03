Mitrović objasnio proslavu gola Srbije

Aleksandar Mitrović, junak pobjede Srbije na gostovanju Azerbejdžanu, kaže da je za sedam osvojenih bodova "orlova" najvažnija sjajna atmosfera u timu.



Srbija je na gostovanju u Bakuu pobijedila Azerbejdžan sa 2:1 i tako zapečatila odličnu kvalifikacionu nedjelju.

Mitrović je po završetku susreta za sajt FSS poručio kako su ovo izuzetno tri važna boda.

"Mislim da smo odigrali jednu korektnu utakmicu, posle dve utakmice protiv, na papiru jačih rivala, Republike Irske i Portugala. Ovo je bila psihički bila teža utakmica, ali uspeli smo da je privedemo kraju i dobijemo, ovo su velika tri boda za nas", kaže napadač Fulama.

Posebno je bilo interesantno vidjeti proslavu golova. Objasnio je o čemu se radi.

"Imamo jednu igru koju bukvalno igra cela ekipa, igra se zove 'Mafija'. Jako je komplikovana, ali smo svi u toj igri. Tako smo se i dogovorili, da to bude način da proslavimo gol. Lep je način. Imamo i bandite, advokate, detektive... Svako dobije po kartu, i onda je tu svađa, treba da se nađu banditi. Komplikovano je, kažem, dosta se i laže i jako je zanimljivo. Što nas više ima, bolje je. Igramo svako veče, posle ručka, večere, igramo je i u avionu. Igra je konstantno bar 20 igrača. Jako je dobro i za atmosferu i za ubijanje vremena. Izbacili smo telefone, to je više jedna "old school" igra, što bi se reklo... Dobro je za konekciju, da se zbližimo. Atmosfera u svlačionici je fenomenalna", kaže Aleksandar.

Igra nevjerovatno u dresu reprezentacije. Postigao je pet golova na posljednja tri meča, ukupno rekordnih 41.

"Nisam sebi zacrtao cilj, bogu hvala, ide to lepo, samo da me zaobiđu povrede. Daću sve od sebe da postignem što više golova. Najbitnije je da mi kao ekipa igramo dobro, da vežemo dobre rezultate, a golovi će doći. Uvek kažem da oko sebe imam dobre igrače, Duću, Fiću, Žileta, Radonju, Gudelja, zaboraviću nekog... Imam jako kreativne igrače oko mene, Luku Jovića, Vlahovića. Na meni je da budem koncentrisan, da radim dodatno i kad te šanse dođu, da ih iskoristim".

Za reprezentaciju uvijek igra sa sto odsto kapaciteta, i kaže da se naporan rad isplati, bez obzira na neobičnu sezonu na klupskom nivou u premijerligašu iz Londona.

"Ja i kad ne igram u klubu, radim dodatno. Teško odustajem, verujem u naporan rad koji se kad tad isplati. Imam jako lošu sezonu u klubu, ali sam znao da će mojih pet minuta doći kad tad. I evo, možda je ovo neki prelomni trenutak za ovu sezonu, ali videćemo. Uradiću sve što je do mene da ostanem spreman. Ostalo su neke stvari na koje ne mogu da utičem, koliko ću da igram, kad ću da igram, taktika trenera... Ono što je do mene, na to se fokusiram maksimalno i dajem sve od sebe", zaključio je Mitrović.