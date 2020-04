Mitrović: Doći ću u Partizan da igramo Ligu šampiona

Napadač Fulama i nekadašnji igrač Partizana Aleksandar Mitrović želi da jednog dana ponovo zaigra za "crno-bijele" i zaigra u Ligi šampiona.

U svom prvom mandatu u Humskoj, popularnom Mitru nije pošlo za nogom da nastupi u elitnom takmičenju, pa mu je velika želja da to ipak učini. Iako se većina igrača koji se otisnu u Evropu u Srbiju vraća na zalasku karijere, Mitrović kaže da ne želi da se vrati kao veteran, već u naponu snage.

"Iako bih volio da se vratim odmah, moramo biti realni, sad to nije moguće. Međutim, ubijeđen sam da će se jednog dana steći uslovi da opet zaigram pred "grobarima". Da se zna, neću se vraćati reda radi, niti da bih zauzimao mjesto mlađima, nekom djetetu iz škole što jedva čeka da dobije koji minut u prvom timu. Ne bih volio ni da me tad doživljavaju u smislu " Mitar je napravio ime i karijeru, on ima prednost'. Bude li se pojavila opcija da se vratim, u obzir dolazi samo Mitrović maksimalno fizički spreman, u naponu snage, sposoban da cijelog sebe da, i pomogne Partizanu. Ne želim da se vučem po terenu", rekao je Mitrović za "Mocartsport".

Sjajni napadač ponikao je u Humskoj i 2013. osvojio titulu sa "crno-bijelim" taborom. Istog ljeta prešao je u Anderleht gdje se potpuno afirmisao.

"Bili smo baš dobar tim. Kad se stvori hemija unutar svlačionice onda sve ide kao podmazano. Dao sam gol u prvom derbiju, radovao se Jojićevom u drugom, tim pogotkom osvojili smo titulu, prethodno igrali grupnu fazu Lige Evrope protiv kvalitetnih rivala. Žao mi je samo što je kratko trajalo, što nisam još koju godinu odigrao za Partizan. Volio bih još jednom da pokušam i ostvarim ciljeve koje sam odavno sam sebi zacrtao. Prije svega se to odnosi na igranje s Partizanom u Ligi šampiona, ali i postizanje još golova. Osjećam da to mogu. Imam još neke želje, može se reći nedovršena posla u Humskoj, nešto što nisam uradio u prvom mandatu. Kažu ljudi da ne bi trebalo planirati, ali svakako bih volio da još jednom obučem taj dres", poručio je Mitrović.