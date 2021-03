Mišan: Borcu je potrebna veća podrška Banjaluke

Iako će se i definitivno boriti za plasman u prvu ABA ligu u Košarkaškom klubu Borac nezadovoljni su načinom na koji su tretirani od lokalne zajednice.

Košarkaši banjalučkog Borca dva kola prije kraja ABA 2 lige, obezbijedili su plasman u plej-of i borbu za ulazak u Prvu ABA ligu. Uprkos ovom velikom uspjehu u Borcu smatraju da su zapostavljeni i da bi prije svega Grad Banjaluka morao izdvojiti više sredstava za finansiranje ovog kluba.

Član Upravnog odbora Borca Aranđel Mišan čestitao je ekipi i stručnom štabu na velikom uspjehu i dodao da je uprava uložila ogroman napor u prethodnim godinama, ali da su iscrpljeni svi resursi.

"Kada smo se mi uključili takmičenje u Prvoj ligi Republike Srpske od grada smo dobijali između 15.000 i 18.000 KM godišnje, tada smo mi iz Upravnog odbora uspjevali obezbijediti još nekih 100.000 i uspeli smo da uđemo u Premijer ligu. Sam ulazak u najviši rang takmičenja u BiH iziskivao je veće troškove ali i veće interesovanje sponzora. Tada se to poklopilo sa pojavom korone, pa su određeni sponzori smanjivanjem obima posla, na njihovu žalost, a i na našu morali odustati od finansiranja što nam je prouzrokovalo probleme. Očekivali smo da će nas lokalna zajednica dodatno podržati ali to se nije dogodilo. Uz sve to mi smo uspjeli da dođemo do ABA 2 lige, da u tom takmičenju budemo u samom vrhu i da na najbolji način predstavljamo i grad Banjaluku i Republiku Srpsku i izborimo plasman u plej-of u kojem ćemo se boriti za ulazak u prvu ABA ligu gdje su velikani poput Zvezde, Partizana, Cibone, Zadra, Olimpije, Budućnosti…", rekao je član Upravnog odbora Borca Aranđel Mišan.

U Borcu su razočarani namjerom grada Banjaluka da dodatno smanji finansiranje sporta, iako je svojevremeno gradonačelnik Draško Stanivuković najvaljivao da Banjaluka ne smije da zapostavi sport.

"Prije svega ja moram da kažem da mi poštujemo svaku marku koja se u ovim teškim vremenima uloži u sport. Takođe, u globalnoj besparici moramo da kažemo da je u u prethodnim godinama u finansiranje sporta u gradu uveden red, međutim, klubovi koji na najbolji način reprezentuju grad su zapostavljeni i jednostavno se mora naći neki dodatni izvor novca kako bi se oni pomogli. Novi nacrt budžeta koji nije usvojen, koji je izašao u javnost, sveo se na to da je svim košarkaškim klubovima namijenjena 171.000 KM, od čega bi našem klubu pripale 33.000 godišnje što je zaista malo s obzirom na rezultate i nivo takmičenja i kojem igramo. Iako to nije dovoljan iznos mi bi smo sa 100.000 KM na godišnjem nivou bili zadovoljni jer bismo uz to i mi na načine na koje smo se do sada finansirali i uz podršku Ministarstva porodice omladine i sporta koja postoji, uspjeli da pronađemo sredstva koja nedostaju", rekao je Mišan za Srpskainfo.

Košarkaši Borca pobijedili su Rabotnički iz Skoplja rezultatom 82:77 u 11. kolu ABA lige, a nakon ovog trijumfa Banjalučani se nalaze na diobi drugog mjesta sa Sparsima, sa osam pobjeda i tri poraza. Na ovaj način Banjalučani su obezbijedili plasman u plej-of ABA dva lige iz koje će prvoplasirani tim direktno ići u prvu ABA ligu dok će drugoplasirani tim igrati razigravanje sa posljednjim timom iz najelitnijeg takmičenja i regionu.

Naredni meč u ABA dva ligi košarkaši Borca igraju sutra od 17 časova protiv Lovćena.