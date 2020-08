Miralem Pjanić pozitivan na koronavirus

Pjanić će sada biti u karantinu narednih 15 dana te će propustiti početak priprema Barselone za novu sezonu.

Katalonski klub je objavio da se Pjanić juče testirao i da se trenutno osjeća dobro te da nema simptoma.

[BREAKING NEWS]

Pjanic tests positive for Covid-19 and will travel to Barcelona in 15 days. Player feeling well and self-isolating pic.twitter.com/sTr9s4pzvc

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 23, 2020