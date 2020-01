Minut ćutanja: NBA se oprašta od Kobija

Na meču Toronto –San Antonio košarkaši su otišli i korak dalje jer su izdriblali loptu pustili su da proteklu 24 sekunde u pomen na broj koji je nosio tragično preminuli košarkaš Lejkersa.

Raptors and Spurs dribble out the 24. pic.twitter.com/Qaz4Q7ux33

Takođe na meču Denver-Hjuston je odata počast Brajantu.

Rockets and Nuggets hold a moment of silence to mourn Kobe Bryant's death before their game today. pic.twitter.com/IBVLABgaDN

— Bleacher Report (@BleacherReport) January 26, 2020