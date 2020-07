Ministarstvo podržalo Rukometni savez Srpske, Borac razgovara o SEHA ligi

Ministarstvo porodice, omladine i sporta nastaviće da pruža podršku Rukometnom savezu Republike Srpske, kao i klubovima, kako bi nastavili takmičenje u prvenstvu BiH, poručila je ovo ministrica Sonja Davidović.

Na današnjem sastanku bilo je govora i o učešću rukometaša Borca u SEHA ligi naredne sezone, za koju su potrebna ozbiljna novčana sredstva. Davidovićeva je naglasila da je ministarstvo ove godine povećalo izdvajanja za funkcionisanje saveza sa 70 na 200.000 maraka.

"Nama je plan da u narednih mjesec dana obavimo razgovore sa većinom saveza, kako bi napravili novi plan. Onaj sa početka godine nismo mogli da realizujemo zbog pandemije virusa korona", rekla je Davidovićeva.

Predsjednik Rukometnog saveza Republike Srpske Marinko Umičević zahvalio se ministarstvu porodice omladine i sporta na pomoći.

"Razgovorali smo kako da pomognemo rukometu u Republici Srpskoj. Nama treba milion maraka. Imamo 50 klubova, sa prvim i drugim ligama u obje konkurencije, izjavio je Umičević.

Iz rukometnog kluba Leotar poručuju da još uvijek nisu digli ruke od nastupa u najvišem rangu iduće sezone, ali ukoliko ne bude stigla nikakva pomoć, kažu, igranje u eliti biće nemoguća misija. S druge strane, Rukometni savez BiH nedavno je dobio dopis iz SEHA lige, vezano za učesnike u evropskim takmičenjima naredne sezone, a iz Borca kažu da će nastupiti samo ukoliko budu imali konkurentan tim.

"Počeli smo pregovore sa ljudima iz SEHA lige, međutim, ono što je evidentno jeste, da je to takmičenje jako skupo i moramo da napravimo plan i budžet, kako bi vidjeli možemo li to da izguramo do kraja. Pod uslovom da ne budemo vreća za nabijanje", poručio je predsjednik RK Borac Saša Kondić.

Potvrđeno je i da će sjednica Upravnog odbora Rukometnog saveza BiH biti održana u četvrtak u Sarajevu, a na njoj će, između ostalog, biti govora o početku nove sezone u obje konkurencije, kao i da li će uoči početka novog takmičarskog ciklusa biti odigrana završnica Kupa BiH.