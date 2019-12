Milošević potvrdio: Sadik i Suma ostaju u Partizanu

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević, pred meč 19. kola Superlige protiv Napretka, rekao je da se nada da će lakše izaći na kraj sa rivalom u odnosu na prethodne susrete.



Milošević je govorio i o budućnosti fudbalera svog tima.

Djeluje da su svi igrači spremni i zdravi. Ima specifičnosti kada je u pitanju sutrašnja utakmica. Igramo protiv ekipe koja nam je zadavala dosta muke u posljednje vrijeme. Da se ne vraćam dalje od mog mandata, u sve tri utakmice koje smo igrali sa Napretkom imali smo neki problem. Nadam se da ćemo ovaj put izaći lakše na kraj sa njima", rekao je Milošević na konferenciji za medije u SC Teleoptik.

U odnosu na prethodni meč protiv Mačve, Milošević je istakao da očekuje bolju igru od one u Šapcu.

"Mislim da ćemo imati malo veću energiju nego u meču protiv Mačve. Očekujem još bržu i bolju igru. Nadam se da igrači ne očekuju laku utakmicu. Treba nam makisimalna ozbiljnost i mobilnost ako želimo pozitivan rezultat.

Milošević je upitan imali doze revanšizma za meč u Kruševcu, kada su "crno-bijeli" napravili rezultatski kiks.

"Revanšizam nije prava riječ. Da moji momci i ja imamo veću želju i motiv da dobijemo zbog tog rezultata, apsolutno. Ali nikakva osveta ili revanšizam. Mislim da su to jake riječi. To što nas je Napredak namučio to treba da poštujemo. Treba da bude prisutan osjećaj poštovanja prema protivniku".

Milošević istakao da će Umar Sadik i Sejduba Suma ostati u Partizanu i naredne sezone.

"Sadik ostaje u Partizanu i od juna i Suma ostaje i do juna i od juna", rekao je Milošević.

Meč između fudbalera Partizana i Napretka igra se u srijedu od 17 sati na stadionu u Humskoj.