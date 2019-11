Milošević : Opet nam nisu dali da sletimo u normalno vrijeme

Trener Partizana Savo Milošević izjavio je pred utakmicu sa Inđijom da su igrači izuzetno umorni poslije gostovanja Mančester Junajtedu, a kao glavni razlog toga navodi to što sa beogradskog aerodroma njegovom timu nisu dozvolili slijetanje u normalno vrijeme.

Klub iz Humske je u četvrtak igrao na Old Trafordu u Ligi Evrope, a potom je cijela noć provedena na aerodromu.

Slična situacija dogodila se i poslije gostovanja Astrani u Kazahstanu, pa to kod Miloševića budi određene sumnje.

"Razmišljam o raznim stvarima, žao mi je što to moram da kažem. Kad igrači poslije teškog pražnjenja moraju cijelu noć da provedu na aerodromu to je dupli umor. Ako nam u mjesec i po beogradski aerodrom ne dozvoli dvaput da sletimo u normalno vrijeme, onda mogu samo da pomislim da to neko radi s namjerom. Ako to rade, neka im je na čast", kazao je trener Partizana.

Pred njegovom ekipom je duel sa Inđijom u nedjelju od 16:30 časova u okviru 16. kola Superlige, a Milošević navodi da njegov tim mora ozbiljno da pristupi tom meču.

"Tom temom se bavimo mjesecima. Do donje tačke smo došli protiv Čukaričkog. Koliko je loše, toliko je i dobro što se to desilo, jer smo kasnije imali reakciju. Probaću da podsjetim igrače i na prethodna iskustva poslije Lige Evrope. Greške u fudbalu jesu neminovnost, ali ne smijemo da budemo naivni i da ih ponavljamo, jer onda ćemo ispadati glupi. To ne želimo", dodao je on.

Partizan poslije 15. kola zauzima četvrto mjesto sa 29 bodova, 10 manje od vodeće Crvene zvezde.

Pročitajte još:

Vozilo sletjelo u Vrbas: Dvije osobe iskočile prije slijetanja u rijeku

Dva radnika poginula nakon slijetanja vozila u Vrbas

Poznat identitet stradalih radnika

Marko (22) otišao u Njemačku prije 10 dana da radi, danas ga vraćaju u kovčegu

Preminuo Branislav Petrušević Petrući

Muž ubio suprugu, pa izvršio samoubistvo u garaži

Snijeg uveliko pada u Austriji: Za sutra najavljen i u BiH

Momak i djevojka sjedili u automobilu, ubica prišao na motoru i pucao muškarcu u glavu

Marka (22) je iz smrskanog auta izvlačio očevidac: Plakao sam i ruke su mi bile krvave