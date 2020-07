Milošević: Nemamo nijedan razlog da odlažemo Superligu

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević izjavio je da nema razloga za odlaganje početka Superlige.

"Kad su u pitanju zvanične i instuitucionalne odluke ne bih se mešao. Moje lično mišljenje je da nemamo nijedan razlog da odlažemo ligu. Da li će ona biti bez publike? Moja pretpostavka je da će to biti i ne samo u avgustu, već u narednim mesecima. To će biti prisutno svuda u Evropi, a to će biti logika i kod nas. Ne vidim nijedan razlog zašto ne bismo igrali fudbal, ako ga cela igra Evropa bez publike", rekao je Milošević za TV Partizan odgovarajući na pitanja novinara.

Milošević je rekao da će njegova ekipa na Zlatiboru odigrati pripremne utakmice sa Trepčom, Lučanima i Zlatiborom, kao i da će generalna proba biti 26. jula u Beogradu protiv Proletara iz Novog Sada.

Put Zlatibora krenuo je i desni bek Abdlaj Sise, koga je preporučio Sejdbuda Suma.

"Suma nam je njega pomenuo pre nekoliko meseci, da se radi o iskusnom reprezenetnativcu Gvineje i školovanom igraču. To se potvrdilo na treninzima na Teleoptiku i zato smo ga poveli na Zlatibor. Od njega samog će zavisiti da li ćemo potpisivati ugovor. Ne treba žuriti, ali prvi utisci su zaista pozitivni", zaključio je Milošević.