Milošević: Jasno je da su priče o meni izmišljene i ja u naručiocima vidim strah

Mjesec i po dana priča se priča kako su "navijači maltretirali trenera Partizana Savu Miloševića u zatvorenom restoranu na stadionu u Humskoj 1", a strateg crno-bijelih je o tome progovorio tek danas jer su mediji otišli korak dalje u slobodnim tumačenjima da će "zbog tog incidenta crno-bijeli ostaju bez trenera".

Tokom razgovora o predstojećoj utakmici, prvoj poslije tri mjeseca, Milošević je prokomentarisao i priče o sebi.

- Već mjesec i po dana, od kada se pojavila ta priča, izbjegavam da govorim o tome i da dajem na značaju tim budalaštinama i izmišljotinama. Sada sam doveden u situaciju da ne mogu a da ne reagujem. Pošto se insistiralo do kraja da se moja reakcija izazove sada će je ti ljudi i dobiti - rekao je smiren, ali vidno razočaran trener Partizana.

- Lično nisam pogođen ničim. Svako ko je htio da vidi u kom sam stanju mogao je za ovih mjesec i po dana da provjeri. Jasno je da je ovo smišljena priča nekoliko dana pred početak prvenstva, kako bi se destabilizovao ja, vjerovatno klub i igrači. Počinje prvenstvo i da ljudi imaju čime da se bave. Mislim da je to instruirano. Ja neke "medije" stvarno ne mogu da svrstam među medije jer bi to bio grijeh prema pravim novinarima. Upoznao sam u životu mnogo novinara, i dobrih i loših, ali ove ljude ne mogu da svrstam uopšte u novinare. To je običan ljudski šljam koji je, zarad ličnih interesa, u stanju da gazi po ljudima. Ponavljam mene ovo neće poremetiti, ali ja sam sinoć bio u situaciji da objašnjavam svojoj djeci da se ništa strašno ne dešava u mom životu. To govori da ti ljudi nemaju crvene linije. Pretpostavljam da ti ljudi imaju nekoga ko im naređuje da to pišu, a moja poruka i jednima i drugima je: Bavite se vi sobom, ja nemam strah nikakav niti ste me poremetili. Svako će u životu da žanje ono što je sejao. U to nemam sumnju. Ja radim tako i spreman sam da platim za ono što ja radim. Isto tako će i svi drugi. Doćiće vrijeme prije ili kasnije. Ovo je poruka i za mene: Da organizatori svega ovoga žele da mi pokažu moć i da mogu sve, ali ja u svemu ovome vidim njihovu slabost.