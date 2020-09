Milošević: Idem odavde, nikad više neću raditi ovdje

Doskorašnji trener Partizana Savo Milošević potvrdio je za Sport Klub da je napustio tu funkciju.

Milošević je klupu 'crno-bijelih' napustio dva dana poslije poraza od Vojvodine u Novom Sadu, kada je isključen jer je gađao sudiju flašicom.

'Crno-beli' su u prvih šest kola zabilježili četiri pobjede i dva poraza i trenutno drže peto mjesto na tabeli, sa šest bodova manje od vodeće Crvene zvezde.

“Nisam u afektu, nije ovo kap koja je prelila čašu, ovo već traje, dozvolio sam sebi da uradim to što sam uradio u Novom Sadu, a ružno je. To ne smije da radi trener i pedagog, prije svega trener Partizana. Ali, nije me Novi Sad opredijelio, ovo traje i sve je jako mučno. Šta da kažem momcima kada uđem u svlačionicu i pogledam ih u oči. Sebi znam šta da kažem: Ići odavde i nikad više ne raditi ovde”, rekao je Milošević za Sport Klub.