Milošević blistao poslije Astane

Partizan je apsolutno nadigrao Astanu u posljednjem kolu grupne faze Lige Evrope (4:1), a Savo Milošević je bio i te kako zadovoljan izdanjem Parnog valjka. Do te mjere da je priznao da su ga igrači iznenadili.

"Čestitke momcima. Prvo poluvreme je bilo jedno od najboljih ove polusezone. S obzirom na umor i za mene neočekivano. Mislim da smo po igri zaslužili da prođemo dalje, osvojili smo osam bodova, više nego neke ekipe koje su prošle iz drugih grupa. Kada se sve podvuče moramo da budemo zadovoljni. Kada se sve sabere dosta smo dobili učešćem u Evropi, i finansijski", istakao je Savo Milošević, trener Partizana.

Bio je pomalo zatečen brojem ljudi na tribinama, ali ga je to prijatno iznenadilo.

"Zahvalio bih se navijačima koji su došli u iznenađujućem broju. Zaista, mislim da je to bio dodatni motiv. Rekao sam na početku sezone da će se publika vratiti ako procijeni da to što gleda vrijedi. Definitivno, veliki broj naših navijača je zadovoljan kako je Partizan igrao ove polusezone".

Sejduba Suma je potpisao na tri godine o čemu je govorio i Milošević.

"Sa Sumom smo se dogovorili oko produžetka ugovora, on je imao duplo slavlje. Suma nam je mnogo dao ove polusezone, golovima i asistencijama. To je onaj pravi Suma koga su svi čekali kada je došao u Partizan. Danas je to potvrdio. On pravi razliku na terenu, ne samo u našoj ligi. Drago mi je zbog njega", naglasio je Savo Milošević.