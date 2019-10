Milojević: Ne opterećuje nas kriza Totenhema

Trener fudbalera Crvene zvezde Vladan Milojević rekao je da ga ne opterećuju problemi i forma Totenhema i podsjetio da je londonski tim veliki favorit u utakmici dva tima u Ligi šampiona.



"Ponosan sam što sam trener Zvezde u ovom trenutku. Bajern i Totenhem su dve ekipe koji su favoriti kada govorimo o strukturi kluba i odakle dolaze. Mi ćemo da se spremamo kao što smo se spremali kao do sada. Opet ću da se ponovim, nemamo čega da se plašimo. Pokušaćemo da nametnemo našu igru, videćemo da li će nam to protivnik dozvoliti", rekao je Milojević na konferenciji za medije u Londonu.

On se osvrnuo i na lošu formu viceprvaka Evrope.

"Svaki klub ima periode, dešava se, mislim da je previše bačen akcenat na to. Totenhem ima dobre igrače, s fantastičnim menadžerom koji radi sjajan posao. Poketino je jedan od najboljih na svetu. Gledamo na Totenhem kao da je u najboljoj formi, kriza njihova nas ne opterećuje. Imaju probleme, ali ne sme da se zaboravi da je jedan od najboljih timova".

Engleski novinari podsjetili su da dva kluba spaja i bivši as Crvene zvezde i Totenhema Goran Bunjevčević, koji je prošle godine preminuo.

"Dobio sam posao u Zvezdinoj akademiji zahvaljujući Goranu Bunjevčeviću. To sad prvi put kažem pred brojnim domaćim i inostranim novinarima. On je dao zeleno svetlo, poznajem ga kao velikog profesionalca i zvezdaša. Dao je mnogo toga srpskom fudbalu… To što se Totenhem setio Gorana Bunjevčevića pokazuje da je to više od kluba".

Milojević nije želio da potencira izostanak povrijeđenog Ričmonda Boaćija.

"Nisam iz te filofozije, ne fali mi nijedan igrač. Protiv Olimpijakosa nije bilo Pavkova, sad nema Boaćija i ne volim da pričam o igračima koji nisu tu. Imam poverenje u sve", zaključio je Milojević, konstatujući i da osuđuje rasizam u trenutku kada je pogodio engleske fudbalere u Sofiji.

Utakmica između Totenhema i Crvene zvezde igra se sutra od 21 čas.