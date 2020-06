Milinović: Banjaluka će još malo sačekati na Novakov dolazak

Nakon što je Novak Đoković objavio da je njegov test na korona virus bio pozitivan, turneja Adria Tur je zvanično prekinuta, a tim povodom oglasio se i predsjednik Teniskog saveza Republike Srpske Draško Milinović.

On je potvrdio da je turnir u Banjaluci 3. i 4. jula otkazan, ali je dodao da su radovi na izgradnji infrastructure nastavljeni jer će Novak doći u Banjaluku čim se za to steknu uslovi.

-U poslednjih mjesec dana mi smo u konstantnom kontaktu sa porodicom Đoković i organizatorima „Adria tura", a od od otkazivanja finala u Zadru ti kontakti su dodatno intenzivirani. Prije svega moram da poželim Novaku i Jeleni kao i svim ostalim teniserima koji su bili pozitivni što brži oporavak jer je u ovom momentu zdravlje na prvom mjestu. Što se tiče turnira „Adria tur" u Banjaluci sada i zvanično možemo reći da turnir neće biti održan u planiranom terminu, 3. i 4. jula. Dogovor sa Novakom, njegovom fondacijom i čelnim ljudima Adria tura je da on svakako dođe u Banjaluku, ali ćemo za to sačekati bolji trenutak, bolju epidemiološku situaciju i naravno trenutak u kojem će Novakove obaveze to dozvoliti. O svemu tome javnost će blagovremeno biti obaviještena. „Adria tur" je od samog početka bila ideja i povod za početak dugoročne saradnje sa Novakom i Teniskom savezom Srbije koja će u narednom periodu sigurno biti intenzivna. Mi ćemo radove na izgradnji teniskog stadiona, koji će biti Nacionalni teniski centar Teniskog saveza Republike Srpske završiti i on će biti spreman da ugosti Novaka kada god se to desi. Naš plan je da to zdanje bude kuća tenisa u Republici Srpskoj u kojoj će, u vrhunskim uslovima trenirati najperspektivnije teniserke i teniseri iz Republike Srpske i cijelog regiona. Iako turnir neće biti održan u planiranom terminu, Republika Srpska i Banjaluka su ovom Novakovom inicijativom uz podršku institucija Republike Srpske i Teniskog saveza Republike Srpske dobile mnogo i stvorile odličnu perspektivu za razvoj tenisa na dugoročnom planu.

