Miličić: Nismo djeca, život je pun uspona i padova

"Što se ovih priča tiče, pa zar moja priča nije ispričana, oni su hvala Bogu uspjeli - ja nisam. Nismo klinci, odrasli smo ljudi nadam se da ste zreli da bi shvatili de je život pun uspona i padova. Savjet njima, pošto ih smatram manje više dobrim momcima, ne treba suditi i ismijavati se kada Bogu hvala niste prošli put koji ja jesam. Njima kao i uvijek želim svako dobro i svaka čast na karijerama i u daljem životu mnoštvo uspjeha a menje osuda", rekao je Miličić za "Blic".

Na jednom od najboljih draftova svih vremena Miličić je zauzeo drugo mjesto, iza Lebrona Džejmsa, a ispred Entonija.

Kada je Vejd spomenuo Darka, Karmelo se osmijehnuo i upitao "Ko?", da bi dobio odgovor: "Darko, momak koji je na draftu biran prije tebe".

Melo je htio da izbjegne neprijatnu situaciju smislivši izgovor: "Aha, on. Telefon ti je blokirao pa nisam čuo šta si rekao", uz još veći osmijeh konstatovao je Entoni.

Carmelo Anthony "forgot" who was drafted before him in 2003 while talking with Dwyane Wade.

2003 NBA Draft (The 1st 5 picks):

1. LeBron James

2. Darko Miličić

3. Carmelo Anthony

4. Chris Bosh

5. Dwayne Wade pic.twitter.com/PDAzDj7ujT

