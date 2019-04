Milićević: Afirmisali smo mlade igrače

Odbojkaški klub Radnik iz Bijeljine i dalje je aktuelni Vicešampion BiH. Prošlogodišnji finalista Premijer lige ove sezone doživio je razočarenje, pošto je ekipa Vladimira Milićevića zaustavljena u četvrtfinalu domaćeg šampionata. U odnosu na prethodnu sezonu ostali su bez tri standardna prvotimca, što se, smatra Milićević, odrazilo na rezultate ove godine. Bez obzira na sve, kaže da nema mjesta za kritiku i paniku.

"U prvom dijelu sezone sam ja pokušao da malo naviknem te neke nove igrače, odnosno da se oni priviknu na ekipu i na rad na dosta višem nivou u odnosu na ono što su oni do tada radili, dok bi u drugom dijelu sezone trebalo da smo bili malo uigraniji. Međutim, ispostavilo se da su ovo naši krajnji dometi i završili smo sezonu na šestoj poziciji u Premijerligi i to je četvrtfinale plej ofa premijer lige BiH." Ono što je zanimljivo je da smo mi u ovoj sezoni afirmisali neke mlade igrače, odnosno dali im šansu, e sad, neki su iskoristili, neki nisu," rekao je Vladimir Milićević, trener OK "Radnik".

Ove sezone OK Radnik se u mlađim kategorijama u kadetskoj i juniorskoj konkurenciji plasirao na završne turnire šampionata Republike Srpske, za šta se pripremaju u narednom periodu. Šanse da se pokažu u najboljem svjetlu i naprave dobar rezultat su velike.

"Šta je dobar rezultat. Mislim da je u tim mlađim kategorijama samo potreban kontinuitet, da se ne treba ići pošto poto na rezultate. Ako se ukaže prilika da osvojimo zlato naravno da ćemo mi to iskoristiti, a smatram da imamo taj kvalitet. I to je ono čemu će težiti odbojkaški klub Radnik i čemu je težio u prethodnim godinama. Dakle, rad sa mlađim kategorijama mora da bude na jednom visokom nivou, a mi smo se potrudili, naši rezultati govore da to tako bude," kaže Milićević.

Kada je riječ o prvotimcima ovog kluba, dobili su i priznanje od Odbojkaškog saveza BiH i selektora Edina Bakovića, pa su tako na širi spisak reprezentacije BiH pozvana dva igrača, Miloš Ćulibrk, srednji bloker, i Danilo Vuković, koji igra na poziciji primača servisa. Za najboljeg sportistu Bijeljine za 2018. godinu, takođe je proglašen odbojkaš ovog kluba.

"Proglašen sam za sportistu godine grada Bijeljina za prethodnu godinu. Velika mi je čast i drago mi je da sam baš ja taj sportista. Bilo je još uspjeha, igrali smo dva puta Balkanski kup, igrali smo protiv Crvene zvezde, što je istorijski uspjeh kluba. Dva puta smo bili finalisti plej ofa BiH," rekao je Miloš Ćulibrk.

Uprkos dobrim rezultatima koje pokazuju, nisu naišli na podršku nadležnih u Gradskoj upravi, jer su sredstva koja dobijaju minimalna, kaže Milićević. Ukoliko se ponovi praksa kao prethodnih godina, male su šanse da će se ostvariti rezultati kao iz proteklog perioda, jer je izuzetno teško raditi u uslovima kada klub nema dovoljan priliv sredstava, poručuju iz Radnika.