Milica Dabović: Izabrala sam najgoru moguću osobu da bude otac mog djeteta

Bivša košarkašica Milica Dabović je progovorila na temu roditeljstva i o ocu svog sina Stefana, pa saopštila koliko je ova tema za nju bolna.

Milica tvrdi da ju je otac njenog djeteta napustio pred sam kraj njene trudnoće i da joj se od tada više nije javljao, ali da za odabir takvog muškarca krivi samo sebe.

- Ta tema me najviše boli. Krivim sebe što sam izabrala najgoru moguću osobu da bude otac mog deteta. O njemu ću pisati u knjizi, šta je on nama uradio i kako nas je izmanipulisao. Ne mogu da verujem da jedan otac može da uradi to svom detetu - rekla je ona pred kamera "ToxicTV".

Dabovićeva ističe da je svjesna da njenom sinu nedostaje očinska figura, te da je upravo iz tog razloga tom čovjeku dala nekoliko šansi, kako bi se vratio u njihove živote, međutim svaku je prokockao uzalud.

- Želela sam da moje dete ima oca, dala sam mu i više od deset šansi, a on je svaku prokockao i nije ga interesovalo sopstveno dete. Bolje je da moj Stefan nema oca, nego da ima ovakvog. Mom sinu nedostaje očinska figura, jedno vreme svakog muškarca zvao je: "Tata, tata". Zbog toga mi se srce raspadalo u milion komada, ali ima mene i to je najbitnije - rekla je Milica.

Podsjetimo, Milica Dabović se porodila 20. decembra 2017. godine i na svijet donijela nasljednika, kome je dala ime Stefan. Od samog početka roditeljstva, ona je samohrana majka.

Nedavno se našla i na meti uvreda i prozivki na društvenim mrežama, a razlog je zato što se odlučila da prodaje polovne stvari kako bi obezbijedila novac za normalan život svog sina.

