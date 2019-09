Mile Kovačević mora da podnese ostavku zajednički je stav predsjednika sedam područnih fudbalskih saveza iz Republike Srpske.

Poručuju, da nemaju namjeru da odustanu od svog zahtjeva za smjenu prvog čovjeka fudbala Srpske koji je, kako kažu, izgubio podršku i više ne može da zaustavi lavinu koja se pokrenula.

"Legalni predstavnici područnih saveza iskazali su nepovjerenje Mili Kovačeviću, on je izgubio podršku i u Skupštini FSRS i u Izvršnom odboru. Recimo da je 98 odsto sportskih radnika da on odstupi i pokušavamo svim legalnim načinima u skladu sa Statutom da ovo završimo i da se poštuje demokratska volja većine", rekao je Vico Zeljković, predsjednik PFS Banjaluka.

Aktuelnom predsjedniku spočitavaju štošta, a najviše nepoštovanje volje većine. Kažu da je spreman na sve kako bi se zadržao u fotelji u kojoj je već skoro 12 godina , te da je to dokazao svojim posljednjim potezima. Jedan je, kažu, prelio odavno punu čašu nezadovoljstva.

"Jednostavno, došao je kraj i više se ne može dalje. Vrhunac je pokretanje disciplinskih prijava protiv velikog broja naših sportskih radnika, direktno ljudi iz skupštine, kontrolora i delagata. Naš područni savez to oštro osuđuje", kaže Radika Marića, predsjednik PFS Bijeljina.

"Ukoliko čovjek može da podnese prijavu protiv potpredsjednika saveza, i protiv ljudi iz svoje vlade onda vas pitam kakav je to čovjek i kako možemo da ga doživljavamo? Na posljednjoj sjednici IO postavio sam pitanje ko to može da bude iznad skupštine, bilo koje skupštine, pa i one udruženja pčelara, ko može da ostane da mu skupština ne može ništa, gospodin Kovačević nije imao odgovor", kaže Milorad Lale, predsjednik PFS Istočno Sarajevo.

Nismo hajduci, niti odmetnici, i poštovaćemo, do zareza, sve ono što piše u statutu Fudbalskog saveza Repbulike Srpske., poručili su prvi ljudi područnih saveza. Kažu, da su o svemu obavjestili organe i UEFE i da neće učiniti niti jedan potez koji bi išao na štetu krovne kuće fudbala u Srpskoj. Odbacuju tvrdnje o političkoj pozadiini, i kažu da su u svojoj borbi vođeni isključivo sportskim motivima.

"Mi radimo sve transparentno, za razliku od gospodina Kovačevića, koji, iz ne znam kojih razloga, krši demokratsku većinu, sve naše komisije i nadležnosti koje imamo. Sve ih prenosi u nadležnost Sarajevo i praktično želi da ugasi Fudbalski savez Republike Srpske zato što se demokratska većina okrenula protiv njega, ne njega kao njega, već je stala iza ideje koju mi želimo da sprovedemo u djelo nakon njegove smjene", kaže Zeljković.

Predsjednički izbori u Fudbalskom savezu Republike Srpske moraju da budu sprovedeni do 30. septembra naredne godine, ali je svojevrsna opozicija akutelnom predsjedniku, uvjerena da će se izboriti za sazivanje vanrednih.