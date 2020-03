Milan promijenio grb - razlog oduševio

"Milanezi" su grb rastavili na tri dijela, crno, crveno i bijelo polje, čime su željeli da pokažu važnost držanja distance u borbi protiv virusa korona.

Milano je inače jedan od najpogođenijih gradova zarazom u Italiji.

Staying distant now will make being back together all the more special later ❤🖤

Ora stiamo distanti, ma quando torneremo a stare insieme sarà ancora più bello ❤🖤#SempreMilan #iorestoacasa pic.twitter.com/x70SCLNkwc

— AC Milan (@acmilan) March 26, 2020