Milan bi na kraju sezone Juventusu mogao vratiti Iguaina

Kako piše Coriere delo Sport, veće su šanse da Milan na kraju sezone vrati napadača Gonzala Iguaina Juventusu nego da ga zadrži u svojim redovima.

Rosoneri su platili Juventusu 18 miliona eura za pozajmicu Iguaina do ljeta te su pristali na opciju otkupa za 35 miliona eura, međutim, s obzirom na to da bi ga ugovor na San Siru vezao do 2021. godine, Milan bi pretrpio ozbiljan udar na budžet jer se radi o iznosu od 37 miliona eura.

To je velika razlika u odnosu na Lucasa Pakuetu, čiji je ugovor napravljen tako da bi koštao samo 7 miliona evra u periodu od pet godina. Istina je da je Iguain važan za trenera Milana đenara Gatusa pa će novi direktor Ivan Gazidis pokušati s Juventusom dogovoriti manju odštetu.

Iguain je postigao sedam golova u 13 nastupa za Milan ove sezone, a protiv bivšeg klub nije iskoristio penal te je dobio crveni karton.