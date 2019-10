Mikić: Savić je prekršio klupsku disciplinu

Doskorašnji rukometaš Borca m:tel Srđan Savić više nije član banjalučkog kluba, a o razlozima raskida ugovora za Mondo su govorili trener Mirko Mikić i direktor Vladimir Branković.

Trener Mirko Mikić pojasnio je razloge zbog kojih dosadašnji lijevi bek crveno-plavih odstranjen iz banjalučke ekipe.

"Odluka je bila moja i klupskog rukovodstva iako sam ja najviše uticao na to da Savić ne bude više naš igrač. Razlozi za to su nepoštovanje klupskih pravila i dogovora koji sam imao s njim. Obećao mi je nekoliko stvari i nije ih ispunio. To me je razočaralo jer sam morao zbog njega da gubim vrijeme i energiju da bi ga doveo u optimalno stanje", rekao je šef struke Borca.

Zato je "presjekao", posebno jer je Savić prekršio i ugovorne stavke.

"Došao je potpuno nespreman uprkos našem ličnom i klupskom dogovoru što svakako nije dozvoljeno ni u ugovoru, kao i klupskim pravilnikom. Postoji nekoliko disciplinskih opomena i više nismo mogli da tolerišemo", dodao je Mikić.

Direktor Banjalučana Vladimir Branković takođe je potvrdio navode trenera Mikića i dodao da navodna najavljena tužba rukometaša nema nikakvnog pravnog osnova jer je potpisao ispisnicu i praktično već prešao u novi klub Vogošću.

"Ne znam sad tačno, ali pet ili šest opomena pismenih je dobio za kršenje stavki ugovora sa klubom, tako da tu nema nikakvog osnova za tužbu, ali naravno, neka to učini", izjavio je Branković za Mondo.

Foto: Mondo