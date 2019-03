Mikić: Dobra atmosfera, loša igra

"Dobra atmosfera, loša igra", ukratko je u jednoj rečenici trener Borca opisao sinoćnju utakmicu. Imao je Mirko Mikić šta da zamjeri svojim igračima.

Prvo poluvrijeme skoro pa identično onom u Bukureštu, tako da u drugom dijelu nisu imali šta da traže, iako su taj period igre "crveno-plavi" dobili sa tri gola razlike. Na kraju su samo mogli da pruže ruku realno kvalitetnijem i iskusnijem timu, kojem je cilj osvajanje ovog takmičenja.



"Ne mogu biti zadovoljan odbranom, koja je u većini naših utakmica koje smo pobijedili bila mnogo bolja od napada. Nije ni napad bio bajan, međutim odbrana nije bila na nivou.

Zadovoljan mogu biti sa zalaganjem. Momci se zalažu, ova ekipa gine, i na taj način pobjeđujemo, kad pobjeđujemo. To je borbenost, bacaju se na glavu, trče, i to je ovo što im nikad neću zamjeriti", rekao je Mikić.

"U prvom poluvremenu smo im ubili nadu da mogu do preokreta, jer smo odigrali veoma dobro. U drugom smo se malo opsutili, došlo je do pada koncentracije, ali rezultat nije dolazio u pitanje. Pripremali smo se da će biti dobra utakmica jer je Borac ekipa koja se bori. Na kraju prošli smo u polufinale i želimo da idemo do kraja u ovom takmičenju", izjavio je trener ĆSM Bukurešt Paolo Pereira.

Navijači su još jednom položili ispit. Bodrili su borčeve rukometaše tokom svih 60 minuta igre i aplauzom ih ispratili sa terena. Sa druge strane, u rumunskoj ekipi priznaju, da ma koliko se domaćim rukometašima ruka stegla na početku utkmice, njima je huk sa tribina bio dodatni motiv.

"Mogu reći da je možda nas nosila ova atmosfera. Hvala navijačima što su došli u ovolikom broju. Naravno Borac prati rukometna publika i mislim da je vrijeme da na svakoj utakmici bude ovoliko navijača", izjavio je najbolji pojedinac u rumunskoj ekipi Faruk Vražalić.

"Prvo da se zahvalim publici. To moram i to mi je obaveza. Bio je pun "Borik" i bilo je fino igrati u takvoj atmosferi. Na našu žalost ovo je naša trenutno realna mogućnost. ĆSM je ekipa koja je bolja od nas. Mi smo to rekli i poslije prve utakmice. Imali smo tu neku nadu, nažalost nismo uspjeli. Žao mi je što nismo došli u situaciju da evntualnom pobjedom završimo ovo evropsko putovanje", nije krio razočarenje golman banjalučana Bojan Ljubišić.

Na kraju evropskog putovanja najbolji u domaćem sastavu bio je Vladan Đurđević sa sedam golova, dok su Ćelić, Daničić i Mijatović postigli po tri. Najefikasniji u rumusnkoj ekipi bio je Vražalić sa šest golova. ĆSM čeka protivnika u polufinalu, dok se Borac okreće obavezama u domaćem šampionatu i Kupu.