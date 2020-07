Mihajlović za izmjenu pravila o ofsajdu

Trener Bolonje Siniša Mihajlović pozvao je da se postojeća pravila ofsajda izmijene i prilagode novoj VAR tehnologiji koja svojom preciznošću na jednoj strani mnogo pomaže, ali i nepotrebno komplikuje igru.

Bivši proslavljeni srpski reprezentativac naveo je da je besmisleno poništiti gol jer su nekome nos ili rame u ofsajdu.

Uoči gostovanja u Milanu, trener Bolonje se na konferenciji za novinare osvrnuo i na potrebu da se pravilo ofsajda prilagodi novoj VAR tehnologiji.

- Mislim da nam je potrebno mnogo više tolerancije, prosto nema smisla poništavati golove zato što je nekome nos ostao u ofsajdu ili recimo rame, stvarno je to previše, iako su pravila jasna - smatra Mihajlović.

Istakao je prednosti, ali i mane, preciznosti nove tehnologije.

- Po mom mišljenju, to se mora promijeniti. Potrebno je naći neki bolji modus. VAR je precizan, signalizira čak i milimetar, nekad vam to pomogne, nekad odmogne, dešavalo nam se i jedno i drugo, ali moramo se prilagoditi. Nadam se da će se nešto promijeniti u budućnosti - zaključio je on.

Mihajlovićeva Bololja je gost Milana večeras u utakmici 34. kola Serije A.