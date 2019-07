Mihajlović o bivšem prijatelju: Prodao je 20 godina prijateljstva

Jedne od prvih riječi Mihajlovića na konferenciji povodom obavještenja o bolesti bile su namijenjene “bivšem prijatelju”, novinaru koji je profesiju stavio na prvo mjesto.

Već u nedjelju oglasio se urednik Korijere delo Sport, Ivan Zazaroni koji se očigledno pokajao.

U subotu popodne je na vanrednoj konferenciji za medije Siniša Mihajlović objavio da boluje od leukemije, a nešto ranije svi svjetski mediji prenijeli su vijest o bolesti srpskog stratega. Tada se nije znalo detaljno, sem da je ozbiljno, a to je upravo poteklo od Zazaronijevog teksta.

Na konferenciji Mihajlović je poručio “kako je Zazaroni zbog 200 prodatih primeraka više prodao prijateljstvo dugo 20 godina”, da bi se oglasio i iskusni sportski novinar sa “čizme”.

"Objavio sam to kao novinar, a ne kao Sinišin prijatelj, ali danas to ne bih ponovio. Nikako nisam iznevjerio Sinišino povjerenje. Sa njim se nisam čuo mjesec dana. U petak sam nekoliko puta pokušao da stupim u kontakt sa njim, o čemu svjedoče poruke koje prilažem. Tekst sam objavio nakon što sam sa sigurnošču znao za njegovu bolest. Ali to su znali svi novinari, kao što su znali da je to razlog zbog koje Mihajlović saziva pres konferenciju", napisao je Zazaroni na Instagram nalogu.

Italijanski novinar se branio riječima da je želio da pruži podršku Mihajloviću i priznao da je iz kluba zamoljen da ne objavljuje tekst.

"Napisao sam samo 20 redova podrške Siniši bez da sam pominjao o kojoj bolesti se radi. Portparol Bolonje me zvao i tražio da to ne objavljujem. Odgovorio sam mu da ću objaviti tekst, ali uz diskreciju i poštovanje privatnosti", dodao je novinar.