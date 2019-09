Vasilije Micić, plejmejker Srbije, ostaće sa reprezentacijom do kraja Svjetskog prvenstva, piše B92.

Micića je u Kini zadesila porodična tragedija, pošto mu je majka preminula prije dva dana.

Košarkaš Anadolu Efesa odlučio je da ostane sa reprezentacijom i odigra meč protiv Argentine, a poslije toga je bilo pitanje da li će biti sa timom do kraja.

Prema informaciji do koje je došao reporter B92, Micić će odigrati mečeve za plasman od 5. do 8. mjesta, odnosno biće sa ekipom do završetka Mundobasketa.

Srbija je u utorak poražena u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva, i u četvrtak će igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država (13h). Pobjednik tog meča igraće za peto mjesto, dok će gubitnik igrati za sedmo.