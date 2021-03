Mesijev promašeni penal je morao biti ponovljen, pogledajte šta VAR nije vidio

Priliku na kraju prvog poluvremena da utakmicu učini puno zanimljivijom propustio je Lionel Mesi. Najbolji igrač Barselone imao je jedanaesterac za vodstvo Barselone 2:1, ali mu je golman PSŽ-a Kejlor Navas uspio uz pomoć prečke odbraniti udarac.

Sudije iz VAR sobe provjeravali su je li Navas bio na liniji prilikom odbrane jedanaesterca i zaključili su da je odbrana regularna, ali su pritom napravili veliki propust jer nisu primijetili da je jedan igrač PSŽ-a ranije ušao u polukrug na vrhu kaznenog prostora. Marko Verati je u trenutku Mesijevog udarca protrčao kroz polukrug, što prema pravilima ne smije prilikom jedanaesterca, te je na kraju upravo on očistio loptu iz kaznenog prostora.

Jedanaesterac je prema pravilima trebao biti ponovljen i Mesi je trebao dobiti novu priliku zabiti za vodstvo gostiju.

Should this not have been retaken? Verratti inside the area when taken and is the one to clear the ball away off the save. Thought VAR was meant to check these things 🤐 pic.twitter.com/s7BhkEJR6s

— DW JMKKing (@JMKKiing) March 10, 2021