Mesijev potez rasplakao Argentinu: Na poseban način se oprostio od Maradone

Meč igran na stadionu Rivera pogotkom je otvorio Mesi, postigavši gol iz penala u 23. minutu, dok je konačan rezultat postavio Gari Medel u 36. minutu.

Argentina nije pobijedila na tom meču, ali svi pričaju o događaju koji se desio prije početka utakmice...

Naime, Argentina je u noći između četvrtka i petka odigrala prvi zvaničan meč otkako je preminuo Dijego Armando Maradona, a Mesi se na poseban način oprostio od njega.

My favourite picture today : Lionel Messi in Argentina Jersey 😍 pic.twitter.com/uMNrLb2tCQ

Zvijezda Barselone i Argentine izašao je na meč protiv Čilea u posebnom dresu, pošto mu je na grudima pored grba FS Argentine stajala fotografija Dijega Maradone.

Osim Maradone u dresu Argentine, na dodatoj fotografiji se vidi i godina njegovog rođenja i znak za beskonačno, kao simboličan gest da će Maradona zauvijek živjeti.

The two greatest footballer of all time in one picture.

Messi & Maradona❤️🐐 pic.twitter.com/PI4ZeIDK5P

