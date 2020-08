Mesi šokirao Katalonce i poručio Kumanu: Bliži sam odlasku nego ostanku u Barseloni

Prema njihovim saznanjima, argentinski fudbaler je rekao Kumanu da sebe u budućnosti ne vidi u Barseloni.

BOOM!According to Catalan radio RAC1, Messi has told Koeman that “he sees himself out of Barcelona more than in”

Iskusni napadač je razočaran porazom u četvrtfinalu Lige šampiona od minhenskog Bajerna rezultatom 8:2, a takođe i onim što se dešava u klubu.

RAC1 navodi i da je Mesi svjestan da mu neće biti lako da napusti Barselonu s obzirom da je pod ugovorom do sljedećeg leta.

BREAK - Lionel Messi has told Ronald Koeman he sees his future more outside Barcelona than continuing with the club, but acknowledges his contractual situation makes things difficult, report Catalan radio station RAC1. More follows.

