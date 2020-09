Jedan od najboljih fudbalera svih vremena Leo Mesi ostaje u Barseloni, piše Goal.

Oni su u ekskluzivnom razgovoru sa Mesijem dobili potvrdu da će Argentinac ostati u i naredne sezone u dresu Katalonaca.

"Kada sam supruzi i djeci saopštio svoju želju da odem, bila je to brutalna drama. Cijela porodica je počela da plače, moja djeca nisu željela da napuste Barselonu, niti su željela da promjene školu. Ali gledao sam dalje i želim da se takmičim na najvišem nivou, osvajam titule, takmičim se u Ligi šampiona. U njemu možete pobijediti ili izgubiti, jer je veoma teško, ali morate se takmičiti. Bar se takmičite za to i ne dozvolite da se ne raspadnemo u Rimu, Liverpulu, Lisabonu. Sve to me navelo na razmišljanje o toj odluci koju sam želio da izvršim", rekao je Mesi za Goal.

Međutim, tu ambiciju da prihvati novi izazov osujetio je predsjednik Barselone Josep Maria Bartomeu, za koga Mesi tvrdi da je odustao od obećanja da bi mogao da ode.

„Mislio sam i bio siguran da mogu slobodno da odem, predsjednik je uvijek govorio da na kraju sezone mogu da odlučim da li ostajem ili ne“, rekao je.

„Sada se drže činjenice da to nisam rekao prije 10. juna, kada se ispostavilo da smo se 10. juna takmičili za La Ligu usred ovog groznog koronavirusa i da se ova bolest mijenjala tokom cijele sezone. I to je razlog zašto ću nastaviti u klubu. Sada ću nastaviti u klubu, jer mi je predsednik rekao da je jedini način da odem plaćanje klauzule od 700 miliona evra (624 miliona funti / 823 miliona dolara), a da je to nemoguće", kaže Mesi.

Bio je samo jedan izlaz ako je Mesi trebao da ode: izvođenje Barselone na sud. Ali šestostruki osvajač Zlatne lopte odbija da krene tim putem i tako će ostati u klubu još 10 mjeseci.

„Postojao je drugi način i to je bilo da idemo na sud", dodao je. „Nikada ne bih išao na sud protiv Barse, jer je klub koji volim i koji mi je pružio sve otkako sam stigao.

„To je klub mog života, ovdje sam stvorio svoj život.

„Barsa mi je dala sve i ja sam joj dao sve. Znam da mi nije palo na pamet da Barcu izvedem na sud. “