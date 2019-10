Mesi ispisao istoriju Lige šampiona

To je jedinstven učinak u svijetu fudbala, jer nijedan igrač prije Mesija nije uspio da veže toliki broj sezona u kojima je makar jednom pogodio mrežu rivala.

As Katalonaca bio je strijelac na samom startu meča, munjevito je reagovao na asistenciju Artura i iz prve matirao golmana češkog šampiona.

📹 | #SlaviaBarça | Lionel Messi's First #UCL goal of the season! SLP 0-1 FCBpic.twitter.com/1SoP72t53d

