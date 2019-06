Mekinro: Đoković može da radi šta hoće

Džon Mekinro, bivši legendarni teniser ne vidi poentu u onome što mladi Australijanac Nik Kirjos radi, naročito ne u tome što kritikuje Novaka Đokovića i to bez pravog razloga.

Legendarna svađalica ističe da postoje stvari u kojima je mladi teniser pretjerao i da se on uvijek svađao sa razlogom ili da bi zabavio publiku..

-Znate, ima onih koji kažu da je pojavljivanje u medijima dobro, čak i kada je loše. Ali, uzeću za primjer ono što je Kirjos pričao o Đokoviću. Dečko, ako kažeš da je Novak ‘previše zauzet da bi iskreno mahao publici’, je l’ to stvarno najbolje što možeš da uradiš? Zar Novak ne zaslužuje čak i to, osvojio je 15 grend slem titula? Pa, može on da radi šta god poželi da radi nedvosmislen je Džon Mekinro.

Upitan da li misli da će se jednog dana Nik Kirjos kajati zbog onog što sada radi, slavni Amerikanac je odgovorio da sumnja da će se desiti.

"Izgleda da on stvarno ne haje za to šta drugi ljudi misle o njemu. Iz jednog ugla posmatrano, taj stav ga možda i osnažuje. Kaže šta mu je na duši i to je to. Treba imati”onu stvar” pa tako izlagati sebe javnosti, ako ćemo iskreno. On, naravno, ne mora da kaže sve ono što kaže o Đokoviću, ili šta god već da je pričao. Ali, to izaziva pažnju javnosti, definitivno. Ljudi o njemu pričaju. Mogao bi on tu pažnju da preokrene u svoju tenisku korist, iako će se i dalje o njemu, prosto, pričati zbog onog što govori ili radi mimo tenisa. Ali, sve više je publike na njegovim mečevima, pogledajte samo u Rimu koliko je gledalaca došlo na njegove nastupe. Ako izuzmemo tenisere sa samog vrha, Kirjos je četvrti ili peti najinteresentniji igrač u muškom tenisu u ovom trenutku", smatra Mekinro.