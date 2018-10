Mekgregor napao Nurmagomedova VIDEO

U subotu je u prepunoj T-Mobile Areni kapaciteta 20.000 mjesta održano zvanično mjerenje i očekivano sjevnule su varnice između Rusa i Irca, koji će imati ogromnu podršku sa tribina.

Mekgregor je u svom stilu podigao publiku na noge, dok je samouvjereni Habib bez riječi odradio svoj dio posla i potom stao ispred svog izazivača. Teatralni Irac je verbalno provocirao protivnika, a u jednom trenutku čak je pokušao da ga udari nogom.

CAN. NOT. WAIT!!!

Khabib Nurmagomedov and Conor McGregor square off before #UFC229!! pic.twitter.com/Eplumi0Enc

