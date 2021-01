Konor Mekgregor nakon godinu dana vratio se u UFC oktagon i nastupao u Abdu Dabiju, ali je povratak neslavno završio. Nokautirao ga je u drugoj rundi Dastin Porije.

Kontroverzni Irac je nakon borbe sa Porijerom rekao da ovo nije kraj, te da će ponovo navući rukavice i boriti se.

Kako kaže, u tekućoj godini želi i mora, da bude još aktivniji po pitanju ovog borilačkog sporta, s obzirom da je do borbe sa Dastinom prošlo godinu dana.

"Na ovom nivou to je ogromna pauza", dodaje Mekgregor.

Mekgregor je rekao da će biti dobro te da ide kući na odmor, ali su ga novinari ispred svlačionice zatekli u stanju koje ipak nije bilo zadovoljavajuće, jer nije mogao da napusti dvoranu bez štake.

Pogledajte video:

Conor McGregor left the locker room on a single crutch after #UFC257@espnmma pic.twitter.com/GAQSrIVhRf