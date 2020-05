Mekgregor: Biću najbolji ikad u MMA

Irski MMA borac Konor Mekgregor rekao je da će biti najbolji u istoriji ovog sporta, poručivši da je samo Anderson Silva bolji od njega.

On u UFC-u ima skor 22-4, a sredinom januara savladao je američkog borca Donalda Seronea nakon samo 40 sekundi.

“Po svemu do sada viđenom, Anderson Silva je broj jedan. Takmičio sam se u kategoriji više, imao šampionski status dvije i trenutno sam iza njega, ako i nismo već izjednačeni. Ipak, i dalje aktivan, broj jedan mi je garantovan do kraja karijere, i to lagano“, napisao je na "Tviteru" Mekregor.

Nije se dugo čekalo na odgovor Habiba Nurmagomedova, koji mu je poručio da je najbolji na društvenim mrežama.

"Predao si u pero kategoriji, predao si u lakoj kategoriji i predao si u velteru, nikada nisi odbranio UFC titulu, predao si se više puta nego GSP, Spajder i Bouns zajedno. Ti si najveći UFC borac u istoriji, ali na "Tviteru", napisao je Nurmagomedov.