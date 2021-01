Mehdi Mari za ATV: Očekujem ćevape od predsjednika Igokee

Trener Limoža Mehdi Mari zajedno sa svojom ekipom pogurao je Igokeu ka Top 16 fazi Lige šampiona. Iako utakmica protiv Hapoela nije nosila nikakav rezultatski značaj za Limož, bivši šampion Evrope odigrao je takmičarski i pošteno, na kraju je u tijesnoj završnici savladao rivala 88:83. Trijumf Limoža značio je veliko slavlje u Ankari, u svlačionici Igokee koja je na taj način nagrađena za sve dobre partije tokom sezone.

Za ATV se javio trener Limoža Mehdi Mari koji je čestitao Igokei na plasmanu u Top 16 fazu, a Aleksandrovčanima je poslao šaljivu poruku.

"Od predsjednika Igokee očekujem da mi pošalje ćevape", rekao je Mari kroz smijeh na početku razgovora za ATV.

Potom je rekao da njegova ekipa jednostavno ne zna da igra drugačije, jer je smisao sporta da se uvijek ide na pobjedu bez obzira što Limož nije mogao dalje.

"Nije ova utakmica ništa odlučivala, teško smo podnijeli poraz od Igokee u petom kolu koji nas je koštao plasmana u narednu fazu takmičenja. Ilić je uhvatio važan skok što je bilo veoma važno, a Dalibora dobro poznajem iz međusobnih utakmica naših mlađih nacionalnih selekcija i Srbije, pošto sam bio selektor Francuske. To je bilo teško za nas, ali željeli smo da igramo do kraja, to je jednostavno sportski. Kada dobiješ šansu da igraš Evropu, onda moraš da igraš svaku utakmicu kao finale. Limož je veliki klub, zahtijeva pobjede, a fer plej je važan dio sporta tako da nismo pomišljali da ovu utakmicu ne odigramo sa sto posto. Znali smo da Igokei neće biti lako da dobije u Ankari, srećan sam zbog naše pobjede i što dobijamo respekt iz Banjaluke i Laktaša. Igokea je zaslužila prolaz dalje,igra dobru i organizovanu košarku", rekao je Mari.

Pred utakmicu otkrio nam je da se čuo sa svojim prijateljem i bivšim trenerom Igokee Žarkom Milakovićem koji ga je zamolio za pobjedu protiv Hapoela.

"Žarka znam dugo, igrali smo jedan protiv drugog i on je moj dobar prijatelj. Znam da je veliki navijač Igokee, poslao mi je poruku, tražio je od mene pobjedu i poslije meča bio je prvi koji je čestitao i zahvalio se na trijumfu", rekao je Mari.

Limož je sa dvije pobjede i četiri poraza završio nastup u Ligi šampiona, Mari nije nezadovoljan igrom svojih izabranika.

"Ova sezona u Ligi šampiona je bila dobra za nas, naša grupa je bila jaka. Prvi put igramo ovo takmičenje, do sada smo bili u Evrokupu i Evroligi. Turk Telekom je sjajan tim, Hapoel takođe, šta da kažem za Igokeu koja ima sjajne igrače, iz Francuske znamo Entonija Klemonsa i Džekija Karmajkla. Pored njih Igokea ima još mnogo dobrih i pametnih igrača, tužni smo što ne idemo dalje, ali smo zadovoljni nastupom", rekao je Mari na kraju razgovora za ATV.