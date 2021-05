Medžik Džonson: Jokić je najvjerovatnije MVP

Proslavljeni košarkaš Lejkersa priznao je da navija da titula ode u ruke Stefa Karija, ali je svjestan da je to ipak nemoguće.

"Gledao sam mog favorita za MVP Stefa Karija, koji je imao svoj šou večeras sa 37 poena protiv Lejkersa... Ali znam da će visoki čovjek Denver Nagetsa Nikola Jokić vjervatno odnijeti kući titulu zbog svoje konstantnosti i Denverovog trećeg mjesta", napisao je nakon meča na Tviteru Medžik.

I saw my MVP choice Steph Curry put on a show tonight scoring 37 points against the Lakers...but I know Denver Nuggets big man Nikola Jokić will probably take home the title because of his consistent play and Denver's 3rd place standing.

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) May 20, 2021