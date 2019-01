Medvedev: Novače, da li sam te makar oznojio? VIDEO

Srpski teniser slavio je u četiri seta protiv talentovanog Rusa, koji mu je kasnije čestitao na trijumfu.

Pored čestitke tu je bilo i zanimljivo pitanje devetnaestog tenisera na ATP listi.

"Pitao me je na mreži da li me je makar naterao da se oznojim, a ja sam se samo nasmejao jer je bilo očigledno (da jeste)", rekao je Novak poslije meča.

Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv Keija Nišikorija koji je poslije velike borbe i pet setova savladao Pabla Karenja Bustu.



What a battle.@DjokerNole is made to work, but he's always up for the fight. #AusOpen pic.twitter.com/nnDDG8DbGU

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2019