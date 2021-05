Medvedev molio supervizora: Izbaci me sa turnira!

Drugi teniser svijeta Danil Medvedev još jednom je pokazao koliko se ne snalazi u igri na šljaci.

On je u meču drugog kola Mastersa u Rimu poražen od sunarodnika Aslana Karaceva, 6:2, 6:4, ali je veći problem od toga bilo njegovo skandalozno ponašanje.

U momentu kada je bio set i brejk zaostatka, Rus je potpuno izgubio glavu.

Medvedev to supervisor Gerry Armstrong: "Please disqualify me, it's better for everyone". pic.twitter.com/WwAvhytXJx — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) May 12, 2021

- Ovo je najgora podloga na svijetu za mene. Ali ako želite da se valjate po prašini kao pas, ne bih da sudim o tome - bjesnio je Medvedev.

To nije bilo sve. Okrenuo se ka supervizoru meča, Geriju Armstrongu i rekao mu: "Ne želim da budem ovdje. Gari, molim te, kazni me, bilo bi boije za sve. Dajem sve od sebe, ali šta da radim? Bolje da sačekam Hale, to je mnogo bolji turnir".

When you rather do gardening than play clay court tennis. #Medvedev #ibi21pic.twitter.com/FLlVKYLScm — Tennis GIFs 🎾🎥 (@tennis_gifs) May 12, 2021

Želja mu je ispunjena, ali tako što ga je Karacev poslao na pakovanje kofera, a ne supervizor.