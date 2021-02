Medvedev iskren "Osjećao sam se kao Nadal"

Ruski teniser Danil Medvedev još jednom je prokomentarisao dvoboj sa Novakom Đokovićem u finalu Australijan opena.

Srbin je relativno lako savladao Rusa sa 7:5, 6:2, 6:2 i tako osvojio Australijan open po deveti put.

Medvedev je u meč za trofej ušao kao veliki optimista, jer do te nedjelje vezao 20 uzastopnih pobjeda! Nije samo on, mnogi su se ponadali da će on da okonča vladavinu Novaka Đokovića u Australiji.

– Svrstao bih Novaka u Top 3 najteža protivnika koja sam imao u karijeri. Kada igrate protiv članova “velike trojke”, ako su u komfornoj zoni, oni su mnogo bolji od nas ostalih – rekao je Medvedev, prenosi Blicsport.

Danil je ovaj poraz uporedio sa onim koji je doživio Rafael Nadal u finalu Melburna 2019. godine upravo od Novaka. Tada je bilo 6:3, 6:2, 6:3 za srpskog tenisera.

– Mislim da sam se osjećao kao Rafa poslije finala 2019. godine – rekao je Rus.

Medvedev je još jednom pohvalio Novakov uspjeh u Melburnu, ali i rezultate Rodžera i Rafe.

– Ono što su oni uradili je nevjerovatno za mene. Imam 25 godina. Ako želim da osvojim devet titula ovdje, moraću do 34. godine svake sezone da osvajam. Vjerujem u sebe, ali mislim da nije realno da to uradim – zaključio je Medvedev.